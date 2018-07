Melanie Santos, João Silva, Helena Carvalho e João Pereira terminaram no sábado no nono lugar a prova de estafeta da etapa de Edmonton do Mundial de triatlo, a 3.01 minutos da Austrália, que venceu.

O quarteto cumpriu os quatro percursos — na distância de super ‘sprint’ — em 1:22.31 horas. A Austrália venceu a competição, em 1:19.29, ao gastar menos dois segundos do que a formação dos Estados Unidos. Os neozelandeses terminaram no terceiro posto, a 10 segundos dos vencedores. As estafetas de triatlo vão ser incluídos pela primeira vez nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.