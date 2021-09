A seleção portuguesa de futsal, que já tinha garantido um lugar nos oitavos de final do Mundial, assegurou hoje a vitória no Grupo C, ao empatar 3-3 com Marrocos, em Klaipeda, na Lituânia.

Depois do 4-1 à Tailândia e do 7-0 às Ilhas Salomão, os comandados de Jorge Braz lograram o resultado que precisavam para segurar o primeiro lugar, num jogo em que marcaram Fábio Cecílio, Tiago Brito e Bruno Coelho. Nos oitavos de final, Portugal – que esteve a vencer os marroquinos por 2-1, resultado ao intervalo, e 3-2 – vai defrontar um terceiro classificados, dos grupos A, B ou F, num embate marcado para sexta-feira, em Kaunas.