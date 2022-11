A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo do Qatar teve uma primeira parte morna, com um Gana focado em manter a solidez defensiva e sem expressão ofensiva, tanto que não fez qualquer remate durante esse período, e Portugal incapaz de aplicar intensidade, velocidade e criatividade no último terço que permitisse chegar ao golo.

No entanto, Cristiano Ronaldo teve duas boas oportunidades. Na primeira, logo nos minutos iniciais, não conseguiu dominar bem a bola e permitiu a intervenção do guarda-redes adversário. Depois, de cabeça, voltou a não conseguir encontrar o fundo da baliza. Aos 32 minutos viria mesmo a marcar, mas o golo foi anulado por uma falta durante a jogada.

Os golos apareceriam na segunda parte em força, com quatro em apenas 15 minutos. Aos 65, depois de sofrer uma falta dentro da grande área, CR7 converteu ele próprio a grande penalidade e inaugurou o marcador, tornando-se no primeiro jogador de sempre a marcar em cinco Mundiais diferentes.

As melhores imagens da partida

Oito minutos depois, em contra-ataque, Ayew, assistido por Kudus, num lance em que a defesa de Portugal não ficou bem na fotografia, empatou o encontro.

Com as duas equipas à procura do golo da vitória, abriram-se espaços e aos 78 minutos, Bruno Fernandes, com um passe de excelência, deixou João Félix isolado que, com um chapéu, voltou a colocar a seleção portuguesa em vantagem na partida. Dois minutos depois, num contra golpe, o médio do Manchester United fez nova assistência, desta vez a Rafael Leão, para o 3-1, naquele que foi o primeiro golo do avançado do AC Milan pela seleção A.

Antes do final da partida, aos 89 minutos, Bukari ainda reduziu na partida a favor do Gana, fixando o resultado final em 3-2.

É a primeira vez desde 2006 que Portugal vence o jogo de estreia no Mundial. Na altura venceu Angola por 1-0, em Colónia e terminou a competição em quarto lugar.

Com este resultado, e depois de Coreia do Sul e Uruguai terem empatado a zeros, Portugal isola-se na liderança do grupo H.