A equipa lusa, que obteve a sua maior vitória de sempre, foi em toda a partida superior ao conjunto polaco, que nunca mostrou argumentos para contrariar a qualidade dos ‘lobos’, autores de oito ensaios na partida.

Salvador Vassalo, que marcou dois ensaios, e Jorge Abecassis, com cinco penalidades e cinco conversões, foram as figuras do encontro, ao apontarem, respetivamente, 10 e 25 pontos no jogo realizado em Setúbal, cidade onde Portugal venceu sempre, em três jogos.

Mais consistente em todos os capítulos do jogo frente a uma frágil seleção polaca, Portugal entrou muito forte e conseguiu colocar-se em vantagem no marcador, aos oito minutos, através de uma penalidade convertida por Jorge Abecassis, que pôs o placar em 3-0.

O jogador do CDUL, que no primeiro tempo apenas falhou uma das seis penalidades que cobrou, continuou a mostrar acerto na finalização, sendo o responsável por todos os 12 pontos que os ‘lobos’ dispunham de vantagem à passagem do 27.º minuto.

Quando o resultado já era de 12-0, Portugal conseguiu, aos 28 minutos, o primeiro de dois ensaios alcançados no primeiro tempo. Jean de Sousa e João Belo foram os homens que protagonizaram os ensaios, que foram decisivos para a confortável vantagem com que se atingiu o intervalo: 27-0.