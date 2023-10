Cinco dias depois do triunfo em Erevan por 6-5, os campeões mundiais e bicampeões europeus em título reforçaram a liderança do agrupamento com tentos de Pany Varela, Afonso Jesus, Zicky (dois), Hugo Neves, Tomás Paçó e Kutchy, depois do tento inaugural de Sanosyan.

Portugal, que ao intervalo já vencia por 4-1, soma 12 pontos, contra sete da Geórgia, quatro da Finlândia e nenhum da Arménia, podendo selar o apuramento na quinta e penúltima ronda, em 15 de dezembro, com um triunfo na receção aos finlandeses.