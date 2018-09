Portugal e Itália vão defrontar-se pela 26.ª vez, na segunda-feira, para a Liga das Nações de futebol, três anos depois de Éder ter sido o artífice do primeiro triunfo luso diante dos transalpinos em quase 40 anos.

Nas 25 partidas disputadas, Portugal venceu cinco, perdeu 18 e empatou duas. Já nos seis jogos oficiais, a equipa das quinas venceu um e somou cinco desaires.

Após 39 anos de sucessivas derrotas portuguesas perante o rival italiano, apenas atenuadas com um empate pelo meio, Portugal conseguiu regressar às vitórias em 16 de junho de 2015, num particular disputado em Genebra, na Suíça.

Esse embate, que também foi o último entre as duas seleções, acabou por ser decidido pelo avançado Éder - que um ano depois iria surgir como ‘herói' da conquista do Euro2016 - que anotou o único tento da partida (1-0), aos 52 minutos, batendo o guarda-redes Sirigu.

Até então, a derradeira vitória lusa tinha sucedido no longínquo dia 22 de dezembro de 1976. Num particular realizado no já desaparecido Estádio José Alvalade, Nené marcou dois golos e foi determinante na vitória por 2-1 sobre a Itália, numa equipa que, na altura, tinha nomes como Bento, Humberto Coelho, João Alves e Chalana.

Em jogos oficiais, é preciso recuar ainda mais e passar a barreira do meio século para encontrar um sucesso de Portugal sobre a ‘squadra azzurra'. Aconteceu em 1957, em plena fase de qualificação para o Mundial de 1958, com um resultado de 3-0 no Estádio Nacional, no Jamor.

Este será o primeiro jogo oficial entre os dois países desde o início dos anos 90. Na luta por um lugar no Mundial de 1994, que se realizou nos Estados Unidos, Portugal perdeu no Porto, por 3-0, e foi a Milão ‘cair' por 1-0.

A derrota em San Siro foi, talvez, das mais ‘amargas' da recente história de Portugal, já que a seleção, na altura comandada por Carlos Queiroz, com a conhecida ‘geração de ouro', entrou em campo a uma vitória de garantir a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo, mas acabou por perder devido a um golo solitário de Dino Baggio.

Já o primeiro encontro entre Portugal e Itália foi disputado em 18 de junho de 1925, com vitória da formação portuguesa, por 1-0, no Lumiar.

O encontro de segunda-feira está agendado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.