Portugal tem um treino agendado para as 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

A sessão deverá ser principalmente de recuperação, visto que grande parte dos jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos esteve em ação no último fim de semana pelos respetivos clubes.

Destaque para a presença do defesa Domingos Duarte, que foi pela primeira vez chamado à seleção nacional, para colmatar a ausência do lesionado Pepe, e para os regressos dos avançados Éder, herói do Euro2016, e Gonçalo Paciência, em destaque no Eintracht Frankfurt.

Antes do treino, às 10:00, igualmente na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.

O grupo B é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

O Portugal-Lituânia tem início agendado para as 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.