A seleção portuguesa de basquetebol qualificou-se hoje para a fase final do Campeonato da Europa de 2025, repetindo as presenças de 1951, 2007 e 2011, ao beneficiar do desaire da Ucrânia com a Eslovénia, em Riga.

No primeiro encontro da quinta jornada do Grupo A de qualificação, os ucranianos perderam por 84-71, para a quinta derrota em cinco jogos, pelo que Portugal já garantiu, pelo menos, o terceiro posto e o respetivo apuramento. A Eslovénia lidera o agrupamento, com nove pontos, contra sete de Israel e seis de Portugal, que se defrontam hoje também em Riga, num embate, assim, para ‘cumprir calendário’, enquanto a Ucrânia é última, com cinco, e já está afastada da fase final. Nas anteriores presenças em fases finais do Europeu, a seleção lusa foi 15.ª entre 18 equipas em 1951, em França, edição que jogou por convite, nona, entre 16, em 2007, em Espanha, e 21.ª, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia. A fase final do Europeu de 2025 realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.