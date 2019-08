A equipa orientada por Albert Canillas inaugurou o marcador por intermédio de David Peña, ampliando a vantagem por Jesus Garcia já na segunda parte, suficiente para aguentar o golo de Hugo Neves, quando a formação das ‘quinas’ já atuava num sistema de cinco para quatro.

No Campeonato da Europa, que tem início em 08 de setembro, em Riga, Portugal está inserido no grupo A, juntamente com a anfitriã Letónia, Polónia e Rússia.