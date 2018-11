No Estádio D. Afonso Henriques, que será um dos palcos da fase final, a par do Estádio do Dragão, no Porto, ficam encerradas as contas do Grupo 3, mas já nem Portugal perde o primeiro lugar, nem a Polónia escapa ao terceiro e último posto e à consequente despromoção à Liga B.

As posições ficaram definidas no sábado, após o sofrido empate sem golos que a equipa comandada por Fernando Santos conseguiu em Milão e que a deixou no topo do grupo, com sete pontos, contra cinco da Itália e apenas um da Polónia.

Neste cenário, Fernando Santos tem toda a margem para testar soluções e fazer alterações na equipa, além daquelas a que está obrigado, por força dos cartões amarelos que o defesa Mário Rui e o médio Rúben Neves viram em Itália e que afastam os dois 'totalistas' do encontro de terça-feira.

Sem o capitão Cristiano Ronaldo - dispensado dos restantes jogos de Portugal em 2018 após o Mundial com aval do selecionador e da federação - Fernando Santos pode promover o regresso de Pepe, depois de o central ter cumprido suspensão no jogo com a Itália, em que José Fonte foi a opção ao lado de Rúben Dias.