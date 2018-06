A seleção portuguesa de futebol prossegue hoje em Kratovo a preparação para o jogo de quarta-feira com Marrocos, em Moscovo, da segunda jornada do grupo B do Mundial2018 de futebol, trabalhando presumivelmente com o plantel completo.

Após o empate 3-3 com a Espanha sexta-feira em Sochi, no sábado o selecionador Fernando Santos poupou os titulares, apenas sujeitos a trabalho de ginásio, banhos e massagens, enquanto os restantes, incluindo os suplentes utilizados – João Mário, Quaresma e André Silva – evoluíram com os companheiros. O treino vai principiar às 11:00 (09:00 em Lisboa), sendo os quinze minutos iniciais abertos à comunicação social. Às 10:20 (08:20) decorre a conferencia de imprensa, provavelmente com um jogador. Portugal e Espanha partilham o segundo lugar do grupo B com um ponto, atrás do Irão de Carlos Queiroz que bateu Marrocos por 1-0.