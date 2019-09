Portugal regressou ao quinto lugar do 'ranking' da FIFA, divulgado hoje pelo organismo regulador do futebol mundial, com a subida de uma posição após as vitórias fora diante da Sérvia e Lituânia.

Na anterior classificação, em julho, a equipa das ‘quinas’ tinha trocado de posição com o Uruguai, mas voltou agora ao quinto posto, novamente por troca com os sul-americanos e separados apenas por quatro pontos. O ‘ranking’ continua a ter como líder a Bélgica, mas a campeã mundial França reassumiu o segundo posto, por troca com o Brasil, e também separados por uma pequena margem de seis pontos. A Inglaterra mantém o quarto lugar. A Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, continua no 'top-10', apesar de uma descida do oitavo para o nono lugar. Outras seleções com técnicos portugueses mantiveram as suas posições, casos da Coreia do Sul (37.º), de Paulo Bento, e Burkina Faso (61.º), de Paulo Duarte, enquanto o Bahrain, de Hélio Sousa, subiu quatro posições e é 105.º. Continuar a ler Entre os países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 76.º lugar, seguindo de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, no 112.º, 121.º e 123.º lugares, respetivamente, enquanto São Tomé e Príncipe é 190.º, e Timor-Leste 199.º. 'Ranking' da FIFA em 19 de setembro:



1. (1) Bélgica, 1.752. 2. (3) França, 1.725. 3. (2) Brasil, 1.719. 4. (4) Inglaterra, 1.662. 5. (6) Portugal, 1.643. 6. (5) Uruguai, 1.639. 7. (9) Espanha, 1.631. 8. (7) Croácia, 1.625. 9. (8) Colômbia, 1.622 10.(10) Argentina, 1.614 (...) 37. (37) Coreia do Sul, 1.470. 61. (61) Burkina Faso, 1.381. 78. (76) Cabo Verde, 1.315. 105. (109). Bahrain, 1.206. 112. (116) Moçambique, 1.181. 121. (122) Angola, 1.161. 123. (123) Guiné-Bissau, 1.155. 184. (182) Macau, 922. 190. (185) São Tomé e Príncipe, 905. 199. (201) Timor-Leste, 879.