A seleção portuguesa feminina de futebol venceu hoje por 2-1 a congénere da Sérvia, em jogo do grupo H europeu de qualificação para o Mundial de 2023, disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal.

A equipa das 'quinas' inaugurou o marcador por intermédio de Ana Borges, aos 28 minutos, mas as sérvias empataram nos 'descontos' da primeira parte, aos 47+, por Nina Matejic, antes de Dolores Silva fechar a contagem, aos 52, na marcação de uma grande penalidade. Portugal manteve-se no segundo lugar do grupo, que dá acesso aos 'play-off' de qualificação para o Mundial, com sete pontos, a dois da líder Alemanha, campeã mundial em 2003 e 2007 e favorita ao apuramento direto, ambos à frente da Turquia (quatro pontos), Sérvia, Israel e Bulgária (todos em 'branco').