Não é de todo comum que a liga portuguesa seja capa da imprensa desportiva lá fora, sobretudo fora da janela de transferências. Mas esta quinta-feira, Portugal é "Portugoaaal!" na capa do jornal francês L'Équipe que dedica parte da edição ao regresso da I Liga.

A juntar aos acontecimentos pouco prováveis, não foi a derrota do FC Porto em Famalicão que valeu a chamada de capa, mas sim a vitória do Portimonense na receção ao Gil Vicente. O penúltimo classificado do campeonato venceu por 1-0 a equipa de Barcelos com um grande golo de Lucas Fernandes que vale a pena ver e rever.

A edição que tem Portugal como pano de fundo conta ainda com uma reportagem sobre o Santa Clara, um clube açoriano "exilado" no continente até ao final do campeonato e uma entrevista com Pauleta, antigo avançado do Paris Saint-Germain e da seleção portuguesa, sobre a profunda ligação entre o povo português e o desporto-rei.