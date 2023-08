Pote vai ficar ligado ao Sporting até 2027 depois do clube e do jogador terem confirmado esta tarde a renovação do contrato.

Numa mensagem no Twitter, os 'leões' lembram os 58 golos em 130 jogos de Pedro Gonçalves, de 25 anos, pelo clube, ao qual chegou em 2020/21, vindo do Famalicão.

Com passagem na formação por Vidago, Desportivo de Chaves, Sporting de Braga e Valência (Espanha), Pedro Gonçalves mudou-se para os ingleses do Wolverhampton em 2017/18, dos quais saiu para o Famalicão em 2019/20.

Pelo Sporting, o médio conquistou uma I Liga, duas Taças da Liga e uma Supertaça, chegando à seleção portuguesa, pela qual fez dois jogos.