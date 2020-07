Com uma última jornada em que todas as partidas serão realizadas à mesma hora, ainda muita coisa estará por decidir. Curiosamente, e como temos vindo a alertar nas últimas semanas, os últimos jogos são escaldantes, já que muitas das equipas interessadas, jogam entre si. Da luta pela manutenção, à luta pela Europa, vejamos quais as possibilidades e probabilidades dos intervenientes.

Luta pela manutenção

Esta será uma luta a dois. As hipóteses do Bournemouth são escassas e a dependência dos resultados de terceiros encurtam ainda mais as chances matemáticas a que estes ainda se agarram.

Domingo, 26 julho Arsenal vs Watford, às 16h00 Everton vs Bournemouth, às 16h00 West Ham vs Aston Villa, às 16h00

Assim sendo, com a grande reviravolta que pudemos aqui "prever", quando falámos naquele que poderia ser O jogo mais caro da Premier League, temos o Watford abaixo da linha d’água e o Aston Villa com grandes hipóteses de se manter na liga de topo do futebol inglês.

Watford

Embaraçoso. É um dos adjetivo que nos poderá vir à cabeça depois de mais um despedimento de um treinador em Vicarage Road, casa do Watford. Com apenas dois jogos por jogar, e ambos frente as equipas de calibre muito acima do Watford, não se percebe o porquê desta decisão. Sim, os jogos por jogar dificilmente mudariam algo, e a fraquíssima exibição frente ao West Ham, principalmente na primeira parte, era a partida em que o Watford jogava toda a época, e na qual teria que fazer tudo para vencer. Correto. No entanto, também é correto é o facto de o Watford estar nesta posição, ainda com chances na luta pela permanência, muito por culpa de Nigel Pearson, que revitalizou toda a época das Vespas depois da sua chegada.

Treinadores do Watford em 2019-20 Javi Gracia - 21 meses ao serviço do clube Quique Flores - 3 meses (85 dias) Nigel Pearson - 7 meses Hayden Mullins - Treinador interino pela segunda vez esta temporada. Comandou a equipa na derrota frente ao Manchester City e estará no banco frente ao Arsenal no último jogo do campeonato. Já tinha feito a transição entre Flores e Pearson.

Agarrando o comando da equipa em último lugar, no passado mês de dezembro, com apenas uma vitória em 17 jogos. Com quatro treinadores numa só época e com três despedimentos, o Watford, que bate o recorde de treinadores principais despedidos numa temporada, é alvo de criticas de toda a comunidade e muito provavelmente acabará por descer para a Championship, o segundo escalão.

Uma discussão entre Gino Pozzo, proprietário do Watford e o próprio Nigel Pearson, sobre as suas substituições e decisões técnicas e táticas durante o embate frente ao West Ham, parecem estar na origem do despedimento. Plantel dividido, proprietário com uma visão muito própria e sem dar espaço aos treinadores para fazerem o seu trabalho, parecem ter levado o Watford, depois de cinco anos entre os grandes do futebol inglês, de volta ao segundo escalão.

Bournemouth