Depois da vitória por 2-0 na jornada anterior, em casa do Wolverhampton, candidato aos quatro primeiros lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, o Arsenal tinha hoje uma oportunidade de se aproximar desses lugares, mas não conseguiu melhor do que somar um ponto frente ao Leicester.

O jogo até começou bem para o Arsenal, que entrou forte e marcou logo aos 21 minutos, pelo avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, a concluir um cruzamento do seu companheiro Bukayo Saka, e balanceou-se para uma primeira parte de bom nível, em que só não chegou ao segundo golo porque o guarda-redes Kasper Schemeichel teve algumas intervenções decisivas.

Na segunda parte, o Leicester assumiu mais o jogo em busca do empate e alcançou-o, aos 84 minutos, pelo incontornável Jamie Vardy, a concluir um cruzamento de Demaray Gray, já depois de o Arsenal ter ficado reduzido a 10 unidades por expulsão do jovem Edward N'Ketiah, que entrara quatro minutos antes de ver o cartão vermelho direto por uma entrada dura.

Noutro jogo importante no que se refere à luta pelos quatro primeiros lugares, o Chelsea venceu o vizinho Crystal Palace, em casa deste, por 3-2, mas esteve a vencer por 2-0 e 3-1, num jogo em que o triunfo nunca esteve em causa.

Finalmente, o Watford, que ocupa o 17.º lugar, o primeiro acima da 'linha de água', recebeu e venceu o Norwich, lanterna-vermelha e cada vez mais último, por 2-1, um triunfo importante na luta pela manutenção.

Com estes resultados, o Arsenal desperdiçou uma boa oportunidade de se aproximar dos lugares europeus, mas ainda assim subiu ao sexto lugar, com 52 pontos, os mesmos do Wolverhampton, que se desloca ao terreno do Sheffield United na quarta-feira.