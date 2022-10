Em Londres, perante o último classificado da prova, já depois do brasileiro Martinelli ter aberto o marcador, aos cinco minutos, Nelson rendeu o lesionado Saka (o extremo inglês poderá estar em dúvida para o Mundial2022) aos 27 e ‘bisou’ aos 49 e 52.

O avançado inglês voltou a deixar a sua marca na partida aos 57 minutos, desta vez com uma assistência para o ganês Partey, que fez o quarto golo dos ‘gunners’, antes do norueguês Odegaard fechar a contagem, aos 78.

O minuto 63 assinalou a entrada em campo de dois jogadores portugueses no Arsenal, com Cédric Soares a somar os primeiros minutos em toda a temporada, enquanto Fábio Vieira tem sido bem mais utilizado que o antigo lateral do Sporting.

Com este triunfo, o Arsenal segue na frente da Premier League com 29 pontos, mais um do que o Manchester City, que durante a ronda chegou a ultrapassar o ‘gunners’, depois de ter vencido no sábado no campo do Leicester City (1-0).

Depois da surpreendente vitória sobre o Liverpool (1-0) na última semana, o Nottingham Forest voltou a sofrer pesada derrota (tem a pior defesa da prova, com 28 golos sofridos, em conjunto com o Bournemouth, e o segundo pior ataque, com oito apontados) e segue no último lugar com apenas nove pontos.

A ronda termina ainda hoje com a receção do Manchester United ao West Ham, num encontro em que os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo integram o ‘onze’ dos ‘red devils’.