É bem conhecido que quer a Premier League, quer todas as ligas de futebol que utilizam o sistema de vídeo-árbitro assistente (VAR), têm problemas com este sistema.

Passámos de ter longas discussões sobre se o avançado estava ou não em fora-de-jogo para termos discussões sobre o tempo de espera em cada análise do VAR; o porquê do árbitro não ter sido aconselhado a ver o VAR; o facto de ser justo ou não ter sido assinalado um fora-de-jogo pelo ombro do avançado estar meio milímetro à frente do defesa; etc, etc, etc…

A discussão não parou e a polémica não só não diminuiu como parece ter aumentado, já que as razões para discutir também se avolumaram. Tudo isto parece não ter fim à vista. Mas Wenger não pensa assim e diz ter a solução para os problemas do VAR, pelo menos no que toca à polémica do fora-de-jogo.

A proposta de Wenger

A regra atual, imposta pela IFAB (Internacional Football Association Board), diz que um jogador se encontra em posição de fora-de-jogo mediante estes fatores: Quando qualquer parte da sua cabeça, corpo ou pés estiver no meio campo adversário (e isso exclui estar sobre a linha de meio campo) e mais perto da linha de baliza adversária do que a bola e o penúltimo adversário (penúltimo porque, regra geral, o último é o guarda-redes).

O que o ex-treinador pretende é que a lei do fora-de-jogo seja alterada para: Um jogador será considerado em posição legal se qualquer parte da sua cabeça, corpo ou pés estiver em linha ou atrás do penúltimo adversário - mesmo que qualquer outra parte do seu corpo estiver à frente. A regra continuaria a respeitar a não existência do fora-de-jogo antes da linha de meio campo.

Portanto isto significa que um jogador poderá, segundo a regra Wenger, estar fora-de-jogo (segundo a lei atual) mas desde que uma parte do seu corpo esteja ainda em linha ou atrás do penúltimo defesa, considerar-se-á que o jogador está em posição legal. Um pouco à semelhança da lei da validação de um golo, onde a bola tem de transpor na totalidade a linha de baliza para o golo ser válido, aqui, um jogador terá de ter todo o seu corpo à frente do penúltimo defesa para ser considerado em fora-de-jogo.

À primeira vista esta pequena mudança, como a intitulou o próprio Wenger, parece resolver alguns problemas, mas será mesmo uma solução viável?