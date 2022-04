A equipa orientada pelo alemão Jürgen Klopp, com o português Diogo Jota a titular, marcou o único golo da partida aos 19 minutos, por intermédio de Naby Keita, num jogo dominado pelos ‘reds’, que desperdiçaram várias oportunidades para ampliar a vantagem.

Com este triunfo, o Liverpool está à condição na frente do campeonato, com 82 pontos em 34 jogos, mais dois pontos do que o Manchester City (33 jogos) de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que pode recuperar ainda hoje a posição, se vencer na deslocação ao terreno do Leeds.

As duas equipas estão a meio das meias-finais da Liga dos Campeões, com o Liverpool em vantagem sobre o Villarreal (2-0) e o City na frente com o Real Madrid (4-3), com a segunda mão a ser disputada já na próxima semana.