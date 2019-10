Brighton and Hove Albion vs. Tottenham Hotspur



O embate que abre a oitava jornada da liga inglesa, no sábado, dia 5, pelas 12h30, coloca frente-a-frente o sexto e o décimo sexto classificados da tabela. A pressão estará, naturalmente do lado do Tottenham. Depois de pesada derrota frente ao Bayern de Munique por 7-2 a contar para a Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino poderá já não demorar muito a abandonar o clube londrino, tendo vindo a ser questionado repetidamente sobre o seu futuro e sobre o futuro da equipa. Este é um jogo que caso corra mal, poderá começar a precipitar decisões sobre a continuação do treinador argentino.

A grande curiosidade para este jogo é o facto de os Seagulls ainda não terem vencido em casa esta época - não só esta época, como nenhum dos últimos nove jogos disputados em casa - e, confirmando a sua fraca prestação desde há já algum tempo a esta parte, o Tottenham vai procurar a sua primeira vitória em dez jogos, disputados longe do seu estádio, a contar para a Premier League.

Sem nunca ter conseguido vencer o Tottenham, a grande oportunidade do Albion poderá ser a segunda parte do encontro, já que os últimos nove golos dos Spurs na Premier League surgiram todos nas primeiras partes dos seus encontros, já não marcando um golo numa segunda parte desde a segunda jornada do campeonato, frente ao Manchester City. Quem sabe que se aguentando a pressão inicial do Tottenham, a equipa azul e branca do sul de Inglaterra não consegue deixar os Spurs nervosos o suficiente para conseguir uma surpresa e levar de vencida a equipa londrina.

Burnley vs. Everton



Seria de esperar que, após sete jornadas, o Everton já estivesse numa posição mais confortável e à medida do investimento no seu plantel. O que é certo é que o Burnley está à sua frente na tabela e tudo fará para atingir a terceira vitória na edição deste ano da Premier League.

Uma derrota para Marco Silva significa quatro derrotas seguidas e cinco derrotas (e apenas uma vitória) em seis jogos. Não é uma situação de todo positiva e, especialmente na Premier League, é um cenário de risco. Sem certezas do que poderá acontecer, e mesmo sabendo que a época ainda vai no adro, não é nada recomendável chatear os "deuses" da liga inglesa. O melhor é mesmo jogar pelo seguro e começar a vencer jogos o quanto antes.

Algo que também não ajuda o treinador português é o facto de, historicamente, não existirem empates nas últimas dez vezes que estas equipas se defrontaram. Com seis vitórias para o lado dos Toffees e quatro para os Clarets, a estatística de 6-4 a favor do Everton não é sinónimo de segurança e apenas prova, mais uma vez, que tudo poderá acontecer sábado, dia 5, pelas 15h.

Watford vs. Sheffield United



Por razões evidentes, uma vez que o Watford já vai no segundo treinador esta época, e que Quique Flores, o actual treinador no cargo, ainda não venceu desde a sua chegada, este é também um jogo de alto risco. Com dez golos sofridos nas últimas duas jornadas, a situação dos Hornets, que leva cinco derrotas e dois empates em toda a competição, complica-se a cada semana.

De forma a dificultar a tarefa ao treinador espanhol, o Watford defronta o recém-chegado Sheffield United, que procura a sua terceira vitória fora. Recorde-se que, na última viagem, o clube bateu o Everton por convincentes duas bolas a zero e, na última jornada, jogando em casa, conseguiu impedir o poder concretizador do Liverpool durante espantosos setenta minutos, acabando por ceder à "insistência" de Georginio Wijnaldum.

O facto mais interessante do encontro, neste caso a favor do Sheffield United, é o de que todos os sete golos marcados nesta edição da Premier League pelos Blades (alcunha pela qual o emblema é conhecido), foram-no sempre por um jogador diferente. Isso demonstra não só a qualidade da equipa recém-promovida, como também a falta de dependência de uma referência na frente de ataque. O encontro será um dos cinco a serem disputados no sábado, dia 5, pelas 15h.

Newcastle United vs Manchester United



Por fim, o quatro jogo de risco máximo envolve um clássico. Não o jogo em si, que também o é, convenhamos, mas é um clássico o facto de o Manchester United estar em constante risco nas últimas duas temporadas. Encontrando-se no domingo, dia 6, pelas 16h30, para fechar a jornada, este é um encontro que, caso termine com a vitória para um dos lados, será ou a primeira do Newcastle em casa, ou a primeira do United fora de casa nesta edição da Premier League. As duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos para ambas as equipas, espelham com clareza o mau momento destes dois colossos do futebol inglês, em particular dos Red Devils.

Em toda a história do Newcastle, apenas em quatro edições no escalão mais elevado do futebol inglês o clube não foi capaz de vencer um dos seus primeiros quatro jogos em casa. Steve Bruce poderá fazer história pela negativa caso não vença a equipa de Ole Gunnar Solskjaer.

No caso do United, o cenário não é menos negativo. Não vencendo fora de casa há já sete partidas, com quatro derrotas e três empates, os vermelhos de Manchester ameaçam ultrapassar a série de jogos negativos sem vencer fora de casa de 1989, em que, de fevereiro a setembro desse ano, o United viu-se sem ganhar fora de portas em onze ocasiões consecutivas.

Esta semana na Premier League



Além dos quatro jogos de risco falados acima, o grande destaque da jornada oito da liga inglesa poderá ir para o embate entre Manchester City e Wolves. O facto deste vir a ser disputado no Etihad, casa dos Citizens, poderá desequilibrar a balança de forma definitiva. Sendo a equipa de Nuno Espírito Santo uma máquina de roubar pontos aos clubes ditos ‘grandes’, além de eliminá-los com frequências das taças, esses feitos têm, normalmente, lugar em casa dos Lobos. Sendo o jogo disputado em casa do City - que nos últimos 44 jogos a contar para a Premier League, por apenas uma única vez ficou em branco - a tarefa adivinha-se extremamente difícil. Ainda assim, a não perder, domingo, dia 6, pelas 14h pode assistir a mais um encontro que promete ser cheio de emoções.