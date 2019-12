Eleito pela primeira vez em 2013, António José Silva assumiu, em declarações à agência Lusa, a vontade de continuar na liderança da FPN, para “cimentar o que foi feito e projetar o futuro”.

O presidente da FPN elenca em três pilares o plano para o quadriénio 2020-2024, mantendo, na alta competição, “a aposta na natação pura, nas águas abertas, no polo aquático, e na natação artística”, com a convicção de que “não chega só participar”.

“Tem havido um crescimento evidente da modalidade, mas não chega só participar, está na altura de começarmos a ganhar medalhas”, referiu.

O responsável federativo reconheceu o desejo de continuar a “assumir a natação como a modalidade de maior prática desportiva em Portugal, alargando o projeto Portugal a Nadar, que conta já com mais de 100.000 praticantes”, e de “tornar a natação conteúdo obrigatório no primeiro ciclo do ensino básico”.