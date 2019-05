Carlos Barbosa partilhou ter recebido impressões muito positivas da parte dos pilotos e das equipas sob o traçado desenhado para esta edição do rali.

“As expectativas são grandes, até porque os troços são espetaculares. Os pilotos adoram vir a Portugal, são bem recebidos, e conseguem ouvir dentro dos carros o público a apoiá-los, o que é raro. Está tudo preparado para fazer um grande rali”, assegurou.

O presidente do ACP deixou ainda um apelo ao público, para que cumpram todas as regras de segurança, sob pena de Portugal poder perder a prova no campeonato do mundo de ralis.

“Esperamos que o público se porte como tem acontecido, porque é sempre esse fator que pode decidir a continuidade do rali. Sendo, também, presidente da Comissão dos Ralis, seria um desgosto ter de tirar o Rali do Portugal do campeonato do mundo”, apelou Carlos Barbosa.