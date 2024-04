“Registo com satisfação a designação do novo secretário de Estado, até porque é uma pessoa do desporto e creio que há muitos anos que não havia uma pessoa mesmo do desporto nesta função”, afirmou à agência Lusa José Manuel Lourenço.

O presidente do CPP manifestou a sua esperança de que Pedro Dias possa trazer para o cargo “o conhecimento que tem da dimensão desportiva” e poder acrescentar com isso o desenvolvimento de políticas que “possam dar mais condições a todo o desporto”.

“E, no caso concreto no desporto com pessoas com deficiência, que dê continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos no sentido do reconhecimento e da valorização do desporto para pessoas com deficiência”, adiantou.

José Manuel Lourenço considerou que Pedro Dias “nem terá necessidade de fazer uma aprendizagem do que é a dimensão desportiva nas suas diferentes vertentes, porque é uma pessoa do desporto, que vive o desporto todos os dias e, por essa razão, é uma boa notícia”.

“Isso pode ser um facilitador de implementação de novas políticas de valorização do desporto e de alguma forma influenciar outros setores no sentido de reconhecerem que o desporto é hoje uma área que emprega milhares de pessoas, é um ativo económico muito importante para o país e de notoriedade”, disse.

O presidente do Comité Paralímpico de Portugal considerou ainda expectável que o desporto seja hoje “mais bem compreendido por um agente do próprio desporto” [Pedro Dias], a quem desejou “o maior sucesso” no cargo para o qual irá tomar hoje posse.

O novo secretário de Estado do Desporto do Governo de Luís Montenegro, Pedro Dias, ocupava o cargo de vogal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desde 2011 e tem um historial ligado ao futsal e ao desporto académico.

Pedro Dias, de 55 anos, na FPF, sob a liderança de Fernando Gomes, foi responsável pelas pastas do futsal e do futebol de praia, e também teve o papel da coordenação da formação de treinadores de futebol, futsal e futebol de praia.

Com formação académica na Universidade de Beira Interior e na Universidade do Minho, em que depois também mais tarde ocupou cargos de relevo na parte desportiva, Pedro Dias está também ligado à UEFA desde 2012, fazendo parte do Comité de Futsal e Futebol de Praia.

O novo secretário de Estado foi também membro, desde 2017, da Comissão de Educação Física e Desporto na Escola do Comité Olímpico de Portugal e, em 2015, foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito pelo Presidente da República, na altura Cavaco Silva.

Foi presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) entre 1993 a 1995 e membro do Comité Executivo da Federação Internacional do Desporto Universitário (FISU) entre 2003 e 2011.

Na juventude, Pedro Dias, nascido em Vila Nova de Gaia, passou pelos escalões de formação do FC Porto em futebol e, mais tarde, chegou a ser jogador federado de futsal.

Ao nível ministerial, o Desporto vai permanecer sob a alçada dos Assuntos Parlamentares, e do ministro Pedro Duarte, tal como acontecia no mais recente Governo socialista, com Ana Catarina Mendes, depois de ter estado sob a tutela da Educação, com Tiago Brandão Rodrigues.

Na Secretaria de Estado, sucede a João Paulo Correia, que detinha ainda a pasta da Juventude, agora com Ministério próprio.