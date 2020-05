Nesta segunda-feira, dia 25 de maio, às 22h30, o Instagram do SAPO24 vai ser o palco para olharmos para a "última dança" de Michael Jordan e dos seus Chicago Bulls.

João Dinis e Ricardo Brito Reis juntam-se para um episódio especialíssimo do Bola ao Ar, em direto do Instagram, que vai passar em revista os episódios da série "The Last Dance", que viu os seus últimos episódios na semana passada. Os vencedores e derrotados, as surpresas e as desilusões e a eterna discussão sobre quem é, afinal de contas, o melhor basquetebolista de sempre, vão estar em cima da mesa.

Podem deixar já as vossas questões na caixa de comentários ou na segunda-feira, em direto, a partir das 22h30 no Instagram do SAPO24.