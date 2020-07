“O clube deseja que Presnel prossiga com sucesso a sua carreira com as cores do PSG”, lê-se no ‘site’ oficial do emblema gaulês.

Kimpembe, de 24 anos, conta com nove internacionalizações e foi campeão do mundo em 2018, tendo chegado aos escalões de formação do PSG em 2005.

Até ao momento, já disputou 136 partidas ao serviço do tricampeão francês, tendo vencido cinco campeonatos (2015, 2016, 2018, 2019 e 2020), três taças de França (2016, 2017 e 2018) e três taças da Liga (2016, 2017 e 2018).