Com três jornadas por disputar, a equipa dos portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Gonçalo Ramos soma inultrapassáveis 70 pontos, contra 58 dos monegascos, segundos classificados.

O clube parisiense, que arrebatou o terceiro cetro consecutivo, o sexto em sete anos e o 10.º em 12 anos, reforçou também a liderança do ranking dos campeões, com 12 títulos, contra os 10 do Saint-Étienne e os nove do Marselha.