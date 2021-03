O Liverpool recebeu e venceu o RB Leipzig por 2-0, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa eliminatória que terminou com um agregado de 4-0 a favor dos Reds, naquela que foi a primeira vitória da turma de Jürgen Klopp em Anfield Road em quase três meses.

A última vitória de Salah e companhia naquele que é um dos redutos mais temidos do futebol europeu pela força que vem das bancadas, mesmo sem público os adeptos jamais esquecerão o You'll Never Walk Alone entoado no início de cada encontro, foi no dia 16 de dezembro de 2020 frente ao Tottenham, um jogo a contar para a jornada 13 da Premier League e que ficou decidido com os golos de Salah e Roberto Firmino, contra o tento solitário de Son Heung-Min.

Desde que Klopp defrontou José Mourinho em dezembro que os Reds não voltaram a vencer em casa. Somaram-se empates com West Bromwich (1-1) e Manchester United (0-0) e derrotas com Burnley (0-1), Brighton (0-1), Manchester City (1-4), Everton (0-2), Chelsea (0-1) e Fulham (0-1).

Esta quarta-feira, Salah (com uma 'perninha' de Diogo Jota) e Sadio Mané podem ter dado um pontapé naquele que tem sido uma verdadeira amargura de 2021 e que, entre outros fatores, nomeadamente a onda de lesões que tem afastado jogadores nucleares como Virgul van Dijk do onze inicial, afundou as hipóteses do Liverpool renovar o título de campeão inglês.

A vitória desta noite, que garante a passagem dos Reds aos quartos de final, permite que o clube da cidade dos Beatles se mantenha vivo na luta pela Liga dos Campeões, a competição de clubes mais apetecida da Europa e que a equipa orientada pelo técnico alemão venceu em 2018/19.