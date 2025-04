De acordo com as autoridades sanitárias do enclave palestiniano, controladas pelo Hamas, um bombardeamento aéreo atingiu uma casa em Beit Lahiya, matando 10 pessoas.

Um outro bombardeamento atingiu uma casa na cidade de Gaza, provocando a morte a sete pessoas, incluindo duas mulheres, de acordo com o serviço de emergência do Ministério da Saúde de Gaza.

Duas outras pessoas ficaram feridas.

O Exército israelita não fez qualquer comentário até ao momento sobre os ataques ocorridos durante a madrugada.

Israel tem realizado operações militares contra Gaza, todos os dias, desde que terminou o cessar-fogo com o Hamas no mês passado.

Desde o início de março, as forças israelitas cortaram também o acesso a todos os abastecimentos incluindo alimentos e medicamentos aos dois milhões de palestinianos que vivem no enclave.

A guerra começou quando comandos do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

O ataque fez 1.200 mortos e 251 pessoas foram raptadas.

O Hamas mantém ainda 59 reféns sendo que Israel admite que 24 pessoas podem estar vivas.

A ofensiva militar de retaliação de Israel matou mais de 52 mil pessoas, na maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ameaçou continuar a ofensiva até que todos os reféns sejam devolvidos e o Hamas seja destruído ou que aceite desarmar-se e abandonar o território.

O Hamas já afirmou que só vai libertar os restantes reféns em troca de mais prisioneiros palestinianos, de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada total de Israel de Gaza.