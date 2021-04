O episódio desta semana é do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, está recheadíssimo. Os anfitriões João Dinis e o Ricardo Brito Reis conversaram sobre o bom momento dos LA Clippers, a forma surpreendente dos Washington Wizards e a série de vitórias dos New York Knicks, claro.

Para além disso, a dupla elegeu a melhor equipa defensiva da liga que poderia ganhar um título e escolheram o Offensive Player of The Year - um prémio inventado pelos dois anfitriões.

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Para além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.