“Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal. Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui”, escreveu o capitão da seleção lusa na rede social Instagram.

Cristiano Ronaldo não falou após o jogo de sexta-feira, em que Portugal não foi além de um ‘nulo’ após prolongamento com a França, nos quartos de final do Europeu, e acabou por perder nas grandes penalidades por 5-3.

“Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos”, publicou ainda o avançado, que optou por não seguir hoje rumo a Lisboa com a restante comitiva que deixou a Alemanha.

Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Rúben Neves, Vitinha, Diogo Dalot, Matheus Nunes, Bruno Fernandes e João Palhinha foram os jogadores que não seguiram para Portugal.

No Euro2024, Cristiano Ronaldo foi sempre titular nos cinco jogos, quatro dos quais com a totalidade dos minutos e com dois prolongamentos, mas não marcou nenhum golo, passando a somar nove jogos consecutivos sem marcar em fases finais.

O jogador do Al Nassr marcou o último golo numa fase final na estreia no Mundial2022, de grande penalidade, e depois disso ficou em branco em mais quatro jogos da competição no Qatar e nos cinco jogos de Portugal no Euro2024, na Alemanha.

Apesar do fraco rendimento do jogador, o selecionador português Roberto Martínez só o substituiu aos 65 minutos do jogo da fase de grupos com a Geórgia, que Portugal perdeu por 2-0, já com o apuramento para os ‘oitavos’ garantido.