“Todas as partes concordaram em retomar as partidas dos ‘play-offs’ no sábado, após uma conversa franca, apaixonada e produtiva na quinta-feira entre os jogadores e os treinadores e os donos das equipas sobre os próximos passos a tomar nas ações coletivas pela justiça social e pela igualdade racial”, adiantaram hoje as duas entidades, em comunicado conjunto.

Na sequência da reunião decorrida na quinta-feira entre os vários agentes ligados ao basquetebol, a NBA e a NBPA prometem criar “imediatamente uma coligação pela justiça social”, que se vai “concentrar principalmente na melhoria do acesso ao voto” e na “defesa de uma reforma significativa da polícia e da justiça criminal”.

“Os proprietários das equipas vão trabalhar com os funcionários eleitorais locais para converterem os seus ginásios em locais de votação para as próximas eleições, em particular para as comunidades vulneráveis à covid-19″, refere a nota das duas entidades.

A NBA também pensa trabalhar com “jogadores e parceiros para criar e incluir anúncios publicitários em cada partida dos ‘play-off’, dedicados a promover um maior compromisso cívico nas eleições nacionais e locais”.

Na quarta-feira, nenhum dos jogadores dos Milwaukke Bucks compareceu em campo para o jogo cinco do ‘play-off’, com os jogadores da equipa adversária, os Orlando Magic, e os árbitros a recolherem aos balneários, enquanto o ‘staff’ retirava as bolas de basquetebol e outro material do recinto de jogo na cidade de Orlando, no Estado da Florida.

O boicote surgiu após o cidadão afro-americano Jacob Blake ter sido baleado e gravemente ferido pela polícia, na cidade de Kenosha, no Wisconsin, Estado norte-americano onde duas pessoas já morreram durante manifestações de protesto contra a injustiça racial.