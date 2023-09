No Estádio Olímpico de Roma, foram os ‘rossoneri’ que se adiantaram no marcador com um golo do francês Olivier Giroud, logo aos nove minutos, de penálti, com o internacional português Rafael Leão a ampliar a vantagem aos 48, após assistência de Calabria.

Com Rui Patrício a titular e Renato Sanches ausente devido a lesão, os ‘giallorossi’, orientados por Mourinho, ainda beneficiaram da expulsão de Tomori, aos 61, mas o melhor que conseguiram foi reduzir a desvantagem, com um golo de Spinazzola, aos 90+2.

Com este resultado, o AC Milan lidera o campeonato com nove pontos, com três triunfos em três jogos, e espera pelos resultados do Nápoles e Inter, equipas que têm seis, mas ainda não jogaram esta jornada.

Quanto à Roma está em 18.º lugar, em zona de despromoção, com apenas um ponto em três jornadas e ainda procura o primeiro triunfo no campeonato.

Já o Verona, que tem os mesmos seis pontos do grupo de segundos classificados, desperdiçou a oportunidade de continuar na frente ao ser derrotado por 3-1 na visita ao Sassuolo, equipa que vinha de duas derrotas.

O Sassuolo marcou por Pinamonti, aos 11 minutos, e Berardi, aos 63 e 73, o último de penálti, enquanto para os forasteiros ‘descontou’ o belga Cyril Ngonge, aos 56.