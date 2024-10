"Estou aqui para vos dizer que vou deixar o ténis profissional", referiu o espanhol, de 38 anos, num vídeo publicado nas suas redes sociais, dizendo que está "entusiasmado" por poder despedir-se no seu país, durante as finais da Taça Davis, de 19 a 24 de novembro.

As recentes lesões e limitações físicas estão na base desta decisão do rei da terra batida, como é conhecido.

"A realidade é que os dois últimos anos foram difíceis. Não fui capaz de jogar sem limitações. É uma decisão que foi difícil e que levei algum tempo a tomar, mas nesta vida tudo tem um princípio e um fim. Penso que é o momento certo para colocar ponto final no que foi uma carreira longa e com muitos mais sucessos do que podia imaginar", salientou.

Além dos 22 ‘majors’ conquistados, o maiorquino, antigo número um mundial, conquistou mais 70 troféus e foi campeão olímpico em singulares em Pequim2008 e em pares no Rio2016.