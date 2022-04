Os Lusitanos XV recebem hoje, às 15h00, no CAR de Râguebi do Jamor, o Tel Aviv Heat, em jogo da meia-final da Rugby Europe Super Cup, competição europeia de clubes e franquias lançada este ano pela Rugby Europe com o objetivo de ajudar a desenvolver a modalidade nos países emergentes.

A franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) terminou a Conferência Oeste da Super Cup em primeiro lugar e garantiu, por esse facto, o direito a disputar as meias em casa. Somou seis vitórias nos seis jogos disputados, tendo sido o único emblema a conseguir tal feito.

Do outro lado, estará a equipa israelita, terceiros na Conferência Este (três derrotas e três vitórias). Surge no jogo de acesso à final da competição por ter beneficiado da exclusão das duas equipas russas, Enisei-STM (terminou em segundo) e o Lokomotiv de Moscovo (quarto), decidida pela organização europeia de râguebi na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

O XV israelita é profissional e combina jogadores elegíveis para a seleção nacional de Israel e outros oriundos da África do Sul, Grã-Bretanha, Fiji, Namíbia, Irlanda e Samoa.

Nos Lusitanos, Vasco Batista e Jason Cornelies, ambos do Benfica, estreiam-se nos convocados às ordens do selecionador nacional, Patrice Lagisquet.

A outra meia-final joga-se no domingo em Tbilissi, na Geórgia, entre os georgianos do Black Lion (1.º lugar na conferência Este, 20 pontos) e os espanhóis do Castilla e Leon Iberians (2.º lugar, 20 pontos), estes integrados no grupo da formação lusa.

A final da Super Cup disputar-se-á a 7 ou 8 de maio no terreno da equipa com melhor registo na fase de grupos. Se a formação portuguesa vencer o conjunto israelita, jogará, por isso, em Portugal.