O piloto finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) desistiu hoje do Rali de Portugal com a suspensão dianteira direita do seu Yaris partida, anunciou a equipa Toyota Gazoo Racing.

"Jari-Matti Latavala não vai alinhar na terceira especial da tarde. Planeamos fazê-lo alinhar outra vez amanhã [domingo]", referiu a assessora de imprensa, Terhi Heloaho, à agência Lusa. O piloto finlandês tinha dado um toque logo na primeira especial da tarde, na segunda passagem por Vieira do Minho, perdendo nove segundos para o líder e companheiro de equipa, o estónio Ott Tanak. Em Cabeceiras de Basto 2, Latvala cedeu 56,7 segundos e baixou ao quinto lugar, a 1.02 minutos da liderança. O problema agravou-se e o piloto da Toyota não conseguiu mesmo terminar o dia de hoje, regressando domingo no formato de super-rally, com uma penalização de cinco minutos. Pelo caminho ficaram, também, o britânico Gus Greensmith (Ford Fiesta), que caiu num buraco na última especial do dia, em Amarante, depois de falhar a travagem numa curva. O acidente não teve consequências físicas para o piloto, que fazia a sua estreia aos comandos de um carro de WRC nesta sétima prova do campeonato. Também o líder do campeonato de WRC2, o japonês Takamoto Katsuta (Ford Fiesta), foi forçado a desistir na segunda passagem por Cabeceiras de Basto.