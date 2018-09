O lateral esquerdo do Borussia Dortmund Raphaël Guerreiro foi hoje dispensado da seleção portuguesa devido a lesão, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a FPF diz que o futebolista foi “dado como inapto” para o jogo de estreia da equipa das ‘quinas’ na Liga das Nações, frente a Itália, na segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, acrescentando que o lateral não vai ser substituído.

Raphaël Guerreiro esteve ausente no encontro particular com a Croácia (1-1), na quinta-feira, depois de já não ter treinado na véspera, também no Estádio Algarve.

A seleção portuguesa recebe na segunda-feira a congénere italiana, a maior ausente do Mundial2018, em jogo com início às 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem do escocês William Collum.

No primeiro jogo do Grupo 3 da Liga das Nações, Itália e Polónia empataram 1-1, na sexta-feira.