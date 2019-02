O Reading, treinado pelo português José Gomes, empatou hoje 1-1 na receção ao Rotherham e perdeu a oportunidade de se distanciar dos lugares de despromoção do ‘Championship’, o segundo escalão do futebol inglês.

Em jogo da 34.º jornada, o Reading, que contou com o avançado luso Nélson Oliveira a tempo inteiro, adiantou-se no marcador aos 31 minutos, através de Oviemuno Ejaria.

Contudo, o Rotherham chegaria ao empate no segundo tempo, por intermédio do nigeriano Semi Ajayi, aos 79 minutos.

O conjunto orientado por José Gomes continua no 21.º posto, o primeiro acima dos lugares de despromoção, com 30 pontos, os mesmos do Rotherham.