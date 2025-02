Num jogo intenso, como é apanágio deste ‘clássico’ do futebol mundial, foi uma falta na área sobre o ex-Gil Vicente Samuel Lino que permitiu abrir as hostes, num penálti convertido por Julián Alvarez, aos 35 minutos.

Perante o domínio dos forasteiros, os ‘merengues’ voltaram muito melhor do intervalo e acabaram por empatar pouco depois do reatar da partida, pelo francês Mbappé, que chegou aos 16 golos na Liga na época de estreia pelo Real, aos 50.

O francês marcou na recarga de um remate intercetado de Bellingham, após trabalho de Rodrygo no lado direito, e a partir daí os comandados de Carlo Ancelotti ‘embalaram’, esbarrando em várias defesas do esloveno Jan Oblak, antigo guarda-redes de União de Leiria, Rio Ave e Benfica.

Contas feitas, o campeão em título Real Madrid segue em primeiro, com 50 pontos, apesar de não vencer há duas rondas consecutivas, e o ‘Atleti’ em segundo, com 49 pontos, agora à mercê da aproximação do FC Barcelona, que soma 45 e pode ficar a um ponto da vice-liderança.

Antes, um ‘hat trick’ de Sancet, aos 42 de penálti, aos 45+1 e aos 79 minutos consolidou o quarto lugar do Athletic Bilbau, na vitória caseira sem resposta ante o Girona, sétimo classificado com 31 pontos.

Se os catalães perderam pela terceira vez nas últimas cinco jornadas, os bascos voltaram aos triunfos, após dois empates, e solidificaram a posição, a um ponto do FC Barcelona, que só joga domingo e é terceiro.

Logo atrás está o Villarreal, no quinto lugar com 40 pontos, após hoje levar de vencida o Las Palmas, nas Ilhas Canárias, por 2-1, somando o quarto jogo seguido sem perder em La Liga.

No primeiro jogo do dia, o Betis esteve a ganhar 2-0 em casa do Celta mas conseguiu sair de Vigo derrotado, por 3-2, depois de Antony (10) e Llorente (22) terem adiantado os sevilhanos.

Beltrán, aos 63, Rodriguez, aos 65, e Swedberg, aos 87, construíram a reviravolta dos galegos, que subiram ao 12.º lugar, com 28 pontos, contra 29 dos ‘béticos’, em 10.º

No domingo, nota para a vista do ‘barça’ ao Sevilha, além do Real Sociedad-Espanyol e o Mallorca-Osasuna.