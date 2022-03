Depois de um primeiro tempo sem golos, aos 55 minutos, o avançado gaulês serviu o brasileiro Vinicius Júnior para o primeiro do encontro e, aos 77 (de penálti) e 82, encarregou-se ele próprio de ampliar a vantagem e fixar o resultado final desta partida da 28.ª jornada.

Benzema, autor de um ‘hat trick’ no compromisso da ‘Champions’ contra o Paris Saint-Germain na semana passada, voltou a mostrar que está num excelente momento de forma e lidera a lista de melhores marcadores em Espanha, com 20 golos em 24 participações.

Com a vitória, os ‘merengues’ seguem no topo da 'La Liga', com 66 pontos, mais 10 do que o mais direto perseguidor, o Sevilha, que empatou no domingo frente ao Rayo Vallecano e perdeu mais alguns pontos na luta pelo título. Já o Maiorca é 16.º, com 26 pontos.

O Barcelona (tem menos um jogo) e o Atlético de Madrid estão atrás do Sevilha, ambos com 51 pontos, nos terceiro e quarto lugares, respetivamente.