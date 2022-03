Após o empate do Sevilha em casa do Alavés (0-0), na sexta-feira, os madrilenos não desperdiçaram a oportunidade para aumentar a vantagem para o segundo classificado, mas até começaram a perder, dado o penálti convertido por Oyarzabal, aos 10 minutos.

A resposta chegou em três minutos e saiu das botas do croata Luka Modric, que assistiu o jovem médio francês Camavinga, aos 40, e depois consumou a reviravolta, aos 43.

No segundo tempo, Benzema viu um golo ser-lhe anulado, mas marcaria pouco depois, aos 76, o 20.º golo em La Liga, competição em que é o melhor marcador.

Asensio fechou a contagem, aos 79, e fechou a terceira vitória seguida na Liga dos ‘merengues’, que somam 63 pontos, contra 55 dos sevilhanos. O Betis é terceiro, com 46.

Por seu lado, os ‘txuri urdin’ podem ver fugir os rivais na luta pelos lugares europeus, seguindo em sexto, com 44 pontos, a um do Atlético de Madrid, quinto, e do FC Barcelona, quarto, que jogam no domingo.

Antes, Gonçalo Guedes desatou o nó na receção ao Granada e colocou o Valência em vantagem aos 48 minutos, assistido por Carlos Soler, e três minutos volvidos, aos 51, o uruguaio Maximiliano Gómez elevou para 2-0.

O Granada, com o português Luís Maximiliano entre os postes, ainda reduziu para 2-1 com um autogolo do guarda-redes Jaume Doménech, aos 56 minutos, mas o Valência sentenciou a partida com o 3-1, por Carlos Soler, aos 62, na conversão de uma grande penalidade.

O Valência segue na nona posição, com 36 pontos, a oito dos lugares europeus, enquanto o Granada, que não vence há nove jogos para o campeonato, ocupa o 17.º posto, com 25, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção.

O Espanyol conquistou a primeira vitória na Liga em 2022, após um jejum de sete jogos, com um triunfo em casa por 2-0 frente ao Getafe, do português Florentino Luís, que somou o quarto encontro sem vencer, e o Osasuna regressou às vitórias ao bater por 1-0, em casa, o Villarreal.

A 27.ª jornada prossegue no domingo, com a receção do Bétis ao Atlético de Madrid como ‘prato forte’, pelas 20:00, num dia que inclui ainda um Elche-FC Barcelona.