O Real Madrid soma agora 74 pontos, a 11 do novo campeão, o FC Barcelona, com 85, e mais dois do que os ‘colchoneros’, que visitam o penúltimo classificado, obrigado a ganhar.

O francês Karim Benzema, aos 31 minutos, na sequência de um lance de bola ao ar em que os rivais ficaram a olhar, inaugurou o marcador após fintar o guarda-redes.

O gaulês não teve no ataque a habitual companhia de Vinicius Júnior, na bancada ao lado do presidente do Real Madrid, mesmo depois de ter sido despenalizado após a expulsão em Valência, na sequência de incidentes relacionados com atos de racismo dos quais foi vítima e levaram o clube ‘che’ a ser punido com o fecho parcial do estádio por cinco jogos.

Aos 84, o ex-benfiquista Raul de Tomas empatou, aproveitando espaço que lhe foi concedido na área, porém, aos 89, o brasileiro Rodrygo ainda devolveu a liderança aos ‘merengues’, finalizando um rendilhado ofensivo da equipa.

O lanterna-vermelha Elche, já despromovido, travou as aspirações europeias do Sevilha, que se adiantou no marcador aos 10 minutos, em lance de envolvimento concluído pelo argentino Erik Lamela.

A expulsão do senegalês Pape Gueye, por entrada dura aos 18, complicou a vida aos andaluzes, que aos 25 minutos viram Tete Morente, com um invulgar ‘chapéu’ com as costas, fazer o definitivo 1-1.

O Sevilha é nono, com 49 pontos, mas somente a um do sétimo que vale a ida à Liga Conferência Europa.

O senegalês Nicolas Jackson bateu três adversários para inaugurar o marcador aos 20 minutos para o Villarreal e aos 45+2 aproveitou um erro da defesa do Cadiz para se isolar e voltar a fintar o guarda-redes, fazendo o 2-0.

O Villarreal mantém o seu quinto lugar, agora com 63 pontos, enquanto o Cadiz é 16.º, com 38, e ainda tem a manutenção em risco.

Ainda hoje, o Espanyol recebe o Atlético de Madrid e o Getafe visita o Bétis.