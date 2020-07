A equipa ‘merengue' teve uma entrada de rompante que lhe garantiu uma vantagem de dois golos, aos 10 e 16 minutos, pela dupla francesa Ferland Mendy e Karim Benzema, que soube gerir na segunda parte, quando o Granada procurou dar a volta ao jogo e ao resultado.

A verdade é que um golo do avançado venezuelano Darwin Machis, aos 50 minutos, recolocou o Granada na discussão do resultado, mas a equipa da capital soube segurar os três preciosos pontos que o deixam com uma mão no título.

Pelo Granada alinharam durante os 90 minutos três portugueses, o guarda-redes Rui Silva, o central Domingos Duarte, estes dois habituais titulares, e o extremo Gil Dias, enquanto o guarda-redes Andorinha, também português, não chegou a sair do ‘banco'.

Domingos Duarte viu um cartão amarelo aos 46 minutos, tal como Gil Dias, aos 58.

Com este triunfo frente ao 10.º classificado, o Real Madrid fica a uma vitória do título: basta que vença o Villarreal no Santiago Bernabéu, na quinta-feira, na 37.ª e penúltima jornada, independentemente do resultado do FC Barcelona, que recebe o Osasuna no mesmo dia.

O Real Madrid lidera com 80 pontos, seguido do FC Barcelona, com 79, do Atlético Madrid, com 66, e do Sevilha com os mesmos pontos, quando faltam duas jornadas por disputar.