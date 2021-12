“O êxito deste trabalho deve ser partilhado com as federações desportivas. É um êxito do movimento desportivo federado”, elogiou o presidente do COP, José Manuel Constantino.

O dirigente considerou que a “parceria muito frutuosa” com o IPDJ e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto contribuíram para o êxito.

Em Tóquio2020, Portugal obteve quatro medalhas, o ouro de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, especialidade na qual Patrícia Mamona foi prata, e o bronze do canoísta Fernando Pimenta em K1 1.000 metros e do judoca Jorge Fonseca na categoria de -100 kg.

A forma como a Missão decorreu mereceu mesmo um voto de louvor, que mereceu igual unanimidade, ao trabalho desenvolvido pelo Chefe de Missão Marco Alves.

O Plano de Atividades e o Orçamento para 2022 foram também aprovados por unanimidade, tendo, no entanto, o presidente do COP esclarecido que os documentos apresentados estão sujeitos a condicionalismos impostos pelo facto de ser um ano eleitoral.