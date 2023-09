No Estádio Olímpico, em Roma, o médio abrilhantou a sua estreia a titular com um golpe aéreo ao centro do dinamarquês Rasmus Kristensen, ao oitavo minuto, já depois de o argentino Paulo Dybala ter inaugurado o marcador de grande penalidade, logo aos dois.

Um autogolo de Alberto Grassi, aos 35 minutos, rubricou o 3-0 antes do intervalo, com a Roma a chegar à goleada na segunda parte, graças a novo tento de Dybala, aos 55, e às finalizações de Bryan Cristante, antigo jogador do Benfica, aos 80, do belga Romelu Lukaku, que marcou o primeiro golo pelo seu novo clube, aos 82, e de Gianluca Mancini, aos 86.

Renato Sanches saiu ao intervalo e Rui Patrício foi totalista na vitória mais ampla na ‘era’ José Mourinho dos ‘giallorossi’, que tinham entrado em campo no 19.º e penúltimo posto, na sequência de um empate e duas derrotas, mas ascenderam sete posições de uma assentada e passaram a ter quatro pontos, contra nenhum do lanterna-vermelha Empoli.

Horas antes, o surpreendente Lecce perdeu terreno na perseguição ao pódio da Serie A, ao empatar 1-1 em Monza, num desafio em que Nikola Krstovic adiantou os visitantes na marcação de um penálti, mas Andrea Colpani igualou para os lombardos, tendo Federico Baschirotto e Luca Caldirola deixado cada equipa reduzida a 10 jogadores, por expulsão.

Dany Mota, lançado aos 24 minutos, e Pedro Pereira, em campo desde os 67, alinharam pelo Monza, que está na 14.ª posição, com quatro pontos, metade dos do Lecce, quarto classificado e uma das formações invictas, a par do líder Inter Milão e da ‘vice’ Juventus.

No sexto posto, com sete pontos, aparece o recém-promovido Frosinone, que beneficiou dos golos de Walid Cheddira, Luca Mazzitelli, em dose dupla, e Pol Lirola para ‘anular’ o ‘bis’ madrugador de Andrea Pinamonti e consumar a reviravolta na receção ao Sassuolo (4-2), 17.º colocado e primeira equipa acima da zona de despromoção, com três pontos.

Em igualdade pontual com o Frosinone surge a Fiorentina, sétima, que também precisou de ‘virar’ o marcador para regressar às vitórias e impor a segunda derrota fora à Atalanta (3-2), adversária do Sporting no Grupo D da Liga Europa, com desafios previstos para 05 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e para 30 de novembro, em Bergamo.

Christian Kouamé saiu do banco para assegurar o triunfo do clube de Florença no último quarto de hora, após Giacomo Bonaventura e Lucas Martínez Quarta terem invertido o tento inicial de Teun Koopmeiners para a ‘deusa’, que ainda resgatou uma momentânea igualdade por Ademola Lookman, mas acabaria por descer para nono, com seis pontos.

Sem vitórias prosseguem Cagliari e Udinese, que empataram 0-0 na Sardenha, com os anfitriões a terminarem em inferioridade numérica, por expulsão de Mateusz Wieteska.

Os ‘rossoblù’ ocupam o 19.º e penúltimo posto, com dois pontos, um abaixo do emblema de Udine, 15.º, que lançou o português João Ferreira a partir dos 72 minutos, enquanto Domingos Quina não saiu do banco de suplentes e Vivaldo Semedo recupera de lesão.