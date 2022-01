As chegadas

Betancur, 24 anos, e que tinha muita concorrência no ‘miolo’ da ‘vecchia signora’, que representava desde 2017, ruma à Premier League a troco de 19 milhões de euros, que podem chegar aos 25 milhões, uma vez que há seis milhões de euros de objetivos variáveis.

No caso de Kulusevski, jovem de 21 anos que estava no clube há ano e meio, trata-se de um empréstimo de época e meia, pelo valor de 10 milhões de euros, sendo que a opção de compra foi fixada nos 35 milhões de euros.

Se o Tottenham se apurar para a Liga dos Campeões a opção de compra torna-se obrigatória, tal como se o sueco cumprir um determinado número de desafios.

Kukusevski participou em 74 jogos em todas as competições, tendo feito nove golos e 10 assistências, numa ligação em que mostrou, segundo o clube, “profissionalismo e perseverança”.

“Hoje, agradecemos-lhe isso, desejando-lhe boa sorte para o seu futuro”, refere a Juventus.

Quanto a Betancur, o clube recordou que desde a época 2017/18 “ninguém disputou tantos jogos quanto ele”, 133, como o argentino Paulo Dybala, destacando o facto de ser o futebolista da equipa com mais “desarmes e intersecções” de bola.

“Obrigado por tudo, Rodri, e boa sorte!”, concluiu o atual quinto classificado do campeonato, que o vendeu ao sétimo em Inglaterra.

As saídas

Giovani Lo Celso foi cedido por empréstimo até ao final da temporada ao Villarreal. O médio, que se encontra ao serviço da seleção argentina, irá juntar-se ao plantel do ‘submarino amarelo’, da Liga espanhola, após o encontro frente à Colômbia, agendado para quarta-feira.

Lo Celso, que ingressou no Tottenham em 2019, por empréstimo do Betis, e acabou por assinar em definitivo pelos ingleses, onde realizou 84 jogos e marcou oito golos, regressa assim a Espanha, após ter perdido influência na equipa londrina.

Aos 25 anos e com contrato com os ‘spurs’ válido até junho de 2025, Lo Celso jogou, nesta época, apenas 900 minutos repartidos por 19 encontros, situação para a qual também contribuiu uma lesão num joelho.

Ao argentino junta-se Bryan Gil no regresso à La Liga. Aos 20 anos, o internacional espanhol em quatro ocasiões regressa ao país depois de ter saído do Sevilha para os londrinos no início da época, tendo somado 20 presenças pelos ‘spurs’.

Com uma Liga Europa e um campeonato europeu sub-19 no palmarés, Bryan Gil junta-se ao internacional português Gonçalo Guedes e ao angolano Hélder Costa para aumentar as opções no ataque de José Bordalás, cuja formação ocupa o 10.º lugar na Liga espanhola.

Por fim, o médio Tanguy Ndombélé vai jogar no Lyon até final da temporada. Em comunicado, o emblema gaulês informou que vai pagar 1,4 milhões de euros (ME) pela cedência de Ndombélé, num acordo que inclui igualmente uma opção de compra, cujo valor não foi revelado pelo clube.

Ndombélé regressa ao Lyon dois anos e meio depois de ter rumado ao Tottenham, que, em 2019, pagou aos franceses uma verba recorde de 60 ME.

Poucos dias depois de ter perdido o brasileiro Bruno Guimarães para o Newcastle, a formação na qual alinha o internacional português Anthony Lopes anunciou igualmente a contratação de outro médio, o franco-argelino Romain Faivre, que jogava no Brest.

Faivre, de 23 anos, assinou contrato até junho de 2026, tendo custado 15 ME ao Lyon, num negócio que inclui outros dois milhões de euros dependentes de objetivos.