Peregrinos participam na terceira grande peregrinação do ano ao Santuário de Fátima, a Peregrinação do Migrante e do Refugiado, Fátima, 12 de agosto de 2022. Esta peregrinação, que tradicionalmente leva à Cova da Iria muitos emigrantes portugueses, além de comunidades de imigrantes, assinala os 50 anos da Semana Nacional de Migrações e os 60 anos da Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM). PAULO CUNHA/LUSA

Lusa