“Ricardinho cumprirá o grande sonho de encerrar o seu capítulo na seleção nacional em casa, em solo português, e entrando em campo com os seus filhos, algo que sempre procurou em toda a sua carreira”, refere a nota divulgada no site oficial da FPF.

O jogador, de 36 anos, anunciou no último ano que deixava a seleção ao fim de 18 anos, depois de se ter estreado pela equipa nacional em 2003, e ter efetuado 187 jogos, tendo como grandes conquistas o Mundial no último ano, e um Europeu, em 2018.

“Será um dia especial, vou ter a possibilidade de me despedir onde tudo começou, onde joguei o primeiro Europeu, na minha casa e com os meus. Acima de tudo, com o grande desejo que sempre tive: entrar em campo com os meus filhos, num jogo da seleção nacional. Eternamente grato por todo o carinho”, disse hoje o jogador, citado pela FPF.

Pela seleção, Ricardinho, seis vezes eleito o melhor do Mundo e muitas vezes apelidado de ‘mágico’, disputou cinco europeus (21 jogos e 22 golos marcados) e quatro mundiais (23 jogos e 22 golos).

Portugal tem em 07 e 09 de abril um duplo compromisso particular com a Bélgica, num momento em que prepara a qualificação para o próximo Mundial.

O primeiro jogo será em Gondomar, de onde Ricardinho é natural, no Pavilhão Multiusos (21:30), e o segundo, dois dias depois, já sem Ricardinho, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso (20:00).

O selecionador Jorge Braz chamou 16 jogadores para estágio e, além de Ricardinho, destaca-se a estreia absoluta de Nuno Miranda (Portimonense), e os regressos à convocatória de Gonçalo Sobral (Quinta dos Lombos) e Hugo Neves (Eléctrico FC), mas ainda à espera da primeira internacionalização.

Lista de 16 convocados:

– Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas/Esp).

– Fixos: André Coelho (FC Barcelona/Esp), Gonçalo Sobral (CRC Quinta dos Lombos), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting).

– Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

– Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal/iTA), Miguel Ângelo (Sporting), Miranda (Portimonense), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Ricardinho (ACCS Futsal/fRA) e Tiago Brito (SC Braga/AAUM).

– Universais: Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM).

– Pivô: Hugo Neves (Eléctrico).