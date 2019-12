A equipa minhota vem de uma vitória, fora, na quinta-feira, diante do Slovan Bratislava (4-2), que carimbou o primeiro lugar do grupo K da Liga Europa, mas para o campeonato registou uma derrota na última jornada (1-0), no reduto do Desportivo das Aves, último classificado da I Liga.

"Temos de continuar com a inspiração que temos tido, a criação de oportunidades tem estado sempre presente e agora temos de ser eficazes contra estes adversários. Não podemos estar desequilibrados, temos que estar concentrados desde o início, porque um golo pode criar alguma intranquilidade e ansiedade, como no último jogo", disse na antevisão da receção ao Paços de Ferreira, domingo, na 14.ª jornada do campeonato.

Sá Pinto advertiu que, "mesmo que isso aconteça, a equipa tem que ser madura, tranquila e confiante porque todas as equipas podem sofrer golos, mas não é motivo para criar nervosismo".

Ricardo Sá Pinto considerou o Paços de Ferreira, que vem de duas derrotas e é penúltimo classificado, "uma boa equipa, que tem bons jogadores".