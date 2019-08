Enquanto a equipa de Vila do Conde viu adiada a estreia, devido a um problema estrutural no seu estádio que aprazou o jogo com o Vitória de Guimarães para 8 de setembro, o Famalicão foi a Ponta Delgada ganhar por 2-0, e fará agora o seu primeiro encontro em casa neste regresso à primeira divisão, após 25 anos de ausência.

O Famalicão, que já bateu o Rio Ave na pré-temporada (2-1), foi uma das cinco equipas a vencer na jornada inaugural e partilha o topo da classificação com Benfica, Sporting de Braga, Boavista e Gil Vicente.

No sábado, o Benfica, que iniciou a defesa do título com uma goleada sobre o Paços de Ferreira (5-0), visita o Belenenses SAD, enquanto o FC Porto, vice-campeão, que foi derrotado na visita ao Gil Vicente (2-1) e eliminado na corrida à Liga dos Campeões pelo Krasnodar, recebe o Vitória de Setúbal.

O jogo grande da jornada, agendado para domingo, opõe o Sporting, que se estreou com um empate na Madeira frente ao Marítimo (1-1), ao Sporting de Braga, que começou com uma vitória em casa sobre o Moreirense (3-1).